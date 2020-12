Homem é preso por estuprar jovem com Síndrome de Down em Manaus

Redação AM POST



A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por meio do 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, na manhã da última sexta-feira (11/12), por volta das 10h, mandado de prisão preventiva contra um homem de 30 anos pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra uma jovem de 22 anos, que possui Síndrome de Down. A prisão ocorreu no bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital.



De acordo com a delegada Deborah Souza, titular da unidade policial, o homem, que é genro da mãe da vítima, abusou sexualmente da jovem, na casa dele, em setembro deste ano.



“Logo após o fato, a vítima se dirigiu a DIP e realizou um Boletim de Ocorrência (BO) no dia 11 de setembro. Após os procedimentos na Distrital, buscamos, junto a Justiça a expedição do mandado de prisão em desfavor do indivíduo”, destacou a autoridade.



O mandado de prisão preventiva foi expedido no dia 23 de novembro deste ano, pelo juíz Rafael da Rocha Lima, da Central de Inquéritos.



Procedimentos – O autor foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável. Após os procedimentos cabíveis, ele foi encaminhado a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.



* Com informações da assessoria de imprensa