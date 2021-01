Homem é preso por estuprar jovem em Eirunepé

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da equipe de investigação da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Eirunepé (a 1.160 quilômetros da capital), em ação conjunta com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu em flagrante, nesta terça-feira (05/01), por volta das 7h30, um indivíduo de 45 anos, por abusar sexualmente de uma jovem de 24. O crime ocorreu na madrugada de hoje, por volta das 4h30, no beco Louro, bairro Nossa Senhora de Fátima, naquele município.

De acordo com o investigador Gonzaga Júnior, gestor da DEP, a Especializada recebeu uma denúncia sobre um estupro ocorrido no endereço mencionado, ao que ele imediatamente solicitou o apoio da Polícia Militar e se dirigiu ao local delatado. Chegando ao endereço, foi informado que a vítima estava em uma unidade hospitalar do município, passando por atendimentos médicos, e que o infrator teria fugido após cometer o delito.

“Em depoimento, a jovem relatou que o crime ocorreu no momento em que ela estava voltando para casa, após sair de um evento. Segundo ela, o homem a abordou e lhe ofereceu uma carona, e ela aceitou pois já o conhecia, mas ele mudou o caminho, começou a agredi-la fisicamente, arrancou sua roupa e consumou o ato. Ele também a ameaçou e roubou seu aparelho celular, para garantir que ela não contasse sobre o delito”, detalhou Gonzaga.

O gestor destacou que, com base nessas informações, imediatamente as equipes iniciaram as diligências, buscando possíveis locais onde o indivíduo estaria. “Nós o localizamos na casa de sua enteada, escondido dentro de um banheiro do imóvel. Efetuamos a prisão dele e o encaminhamos à delegacia”, explicou.

O homem foi autuado em flagrante por estupro e roubo. Após os procedimentos cabíveis, ele permanecerá na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.