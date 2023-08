Manaus/AM – Um homem de 40 anos, foi preso na terça-feira (29), suspeito de estuprar uma mulher e uma bebê de 11 meses. A prisão ocorreu no bairro São Sebastião, no município de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus). A mãe da bebê também disse que foi vítima do homem, que é marido da sua avó.

De acordo com a polícia, a mãe da criança fez a denúncia e relatou que o infrator é companheiro de sua avó.

“A mulher informou que no dia do crime, segunda-feira (28), a bebê estava dormindo na casa da avó. E no dia seguinte, ela notou que as partes íntimas da bebê estavam inchadas, após ela se queixar de dor na região”, explicou o investigador Diego Gabriel, gestor da 75ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Conforme Diego, após as equipes investigativas tomarem conhecimento do fato, imediatamente a vítima foi levada ao Hospital Geral de Barcelos (HGB), onde foi constatado que o abuso sexual havia ocorrido em menos de 24h.

“Após a constatação das evidências periciais, recolhemos o depoimento da mãe da vítima e, em ato contínuo, localizamos e prendemos o autor do crime na residência da companheira dele, a avó da vítima”, relatou o investigador.

Em depoimento, a genitora relatou que já desconfiava que o infrator havia cometido o crime outras vezes contra sua filha, tendo em vista que ela mesma quando criança, já havia sofrido os abusos cometidos por ele.

“Devido à gravidade do caso, será apurado se houve a participação da avó no fato, bem como se ela foi conivente. Verificamos que o autor tem uma ficha criminal extensa por envolvimento em homicídio, roubo e furto”, disse.

De acordo com o gestor, para a manutenção da ordem pública, foi representada à Justiça pela prisão preventiva do indivíduo por estupro de vulnerável, o que será analisado durante audiência de custódia.

Redação AM POST