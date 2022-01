Homem é preso por estuprar sobrinha de 13 anos no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Nesta terça-feira (18/01), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus), cumpriu mandado de prisão preventiva em nome de um homem, de 38 anos, pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra a sobrinha dele, uma adolescente de 13 anos.

De acordo com o escrivão de polícia Antônio Sena, que está respondendo interinamente pela DEP, o crime ocorreu no início de 2021, porém, as equipes policiais só tomaram conhecimento da ocorrência em dezembro do mesmo ano.

“A vítima relatou para uma médica, durante a realização de exames de rotina, que havia sido abusada sexualmente pelo seu tio. Iniciamos as diligências em torno do fato e constatamos a veracidade do crime”, explicou o escrivão.

Sena informou que, em seguida, foi solicitada à Justiça pelo mandado de prisão preventiva em nome do infrator. A ordem judicial foi expedida em 7 de janeiro deste ano, pelo juiz Jean Carlos Pimentel dos Santos, da Vara Única da Comarca de Eirunepé.

“Com a ordem judicial decretada, nos deslocamos ao endereço dele, no bairro Centro, e efetuamos sua prisão”, disse Antônio Sena.

O homem irá responder pelo crime de estupro de vulnerável, e ficará custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.