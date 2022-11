Homem é preso por estuprar vizinha de 13 anos em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), prendeu, nesta quinta-feira (10/11), um homem de 44 anos por estupro de vulnerável praticado contra uma adolescente, que tinha 13 anos na época dos fatos. O crime ocorreu em junho de 2015, no bairro Nova Floresta, zona leste.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da unidade especializada, na ocasião do fato, o homem teria levado a adolescente à sua residência e cometeu o delito.

“A vítima relatou ainda que era vizinha do homem e que, no dia do delito, estava em uma confraternização, e ele se aproveitou da ocasião para cometer o abuso sexual”, relatou.

Ainda conforme a delegada, o autor foi preso em cumprimento de mandado de prisão em razão de sentença condenatória, e a ação policial ocorreu no bairro Jorge Teixeira, naquela mesma zona.

“Ao longo das investigações, foi comprovada, por meio de exames periciais, a conjunção carnal. Diante disso, foram pedidas as medidas cautelares em relação à prisão do homem. O processo foi tramitado e, no dia de hoje, conseguimos êxito na prisão do indivíduo”, ressaltou.

O homem foi condenado a 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão por estupro de vulnerável. Ele ficará à disposição da Justiça.