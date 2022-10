Homem é preso por estupro e violência psicológica contra a ex-companheira em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) centro-sul, prendeu, nesta sexta-feira (21/10), por volta das 8h, um homem de 37 anos, por lesão corporal, violência psicológica, tentativa de estupro e descumprimento de medida protetiva de urgência, no âmbito da Lei Maria da Penha. Os crimes foram praticados contra a ex-companheira dele, uma mulher de 47 anos.

O indivíduo foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva, em um condomínio residencial situado no bairro Distrito Industrial, zona sul de Manaus.

De acordo com a delegada Kelene Passos, titular da unidade especializada, a vítima relatou em depoimento que não mantinha mais um relacionamento com o autor, em razão do que eles não tinham mais contato, e que ele tinha conhecimento da medida protetiva em seu desfavor.

“A mulher disse que, no dia 6 de outubro deste ano, o indivíduo foi à casa dela, alegando que iria buscar os filhos. Entretanto, ela estava sozinha no imóvel, momento em que ele se aproveitou da ocasião e forçou relações sexuais com ela, o que ocasionou uma luta corporal entre as partes”, explicou.

A titular disse ainda que a vítima gravou a presença do homem em sua residência, localizada na rua Barcelos, bairro Presidente Vargas, também na zona sul, com a intenção de provar que ele estava descumprindo a medida protetiva.

“Ele, em luta corporal, tomou o celular da mão da mulher e apagou a filmagem, jogando o celular no chão em seguida. Após este ocorrido, o infrator saiu da residência, e a vítima compareceu à delegacia e denunciou o autor. Solicitamos à Justiça o mandado de prisão em nome deste homem e logramos êxito em sua prisão nesta sexta”, falou.

O homem responderá por lesão corporal, violência psicológica, tentativa de estupro e descumprimento de medida protetiva de urgência, no âmbito da Lei Maria da Penha. Ele será encaminhado para audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.