Homem é preso por executar atual da ex-companheira por ciúmes no AM; assista

Notícias do Amazonas – A equipe da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), cumpriu, nesta terça-feira (14/05), mandado de prisão preventiva de Kemerson Araújo de Souza, 31, conhecido como “Keké”, pelo homicídio qualificado de Renan Gil da Costa Viana, que tinha 28 anos. O crime ocorreu no dia 5 de fevereiro de 2023, em uma praça pública do município.

De acordo com o delegado José Barradas, titular da unidade policial, a equipe de investigações tomou conhecimento do fato logo que a ação criminosa ocorreu, e desde então, estava em constante investigação para localizar e prender Kemerson.

“O autor fugiu do local criminosa logo após executar a vítima. A motivação seria o fato do indivíduo não aceitar o término da relação com a companheira, que passou a se relacionar com Renan Gil, após três anos separada do autor”, disse.

Conforme o delegado, na ocasião, Kemerson chegou ao local do fato com arma em punho e foi em direção à vítima. Ele efetuou mais de dois disparos em Renan Gil, que não teve chance de defesa e foi a óbito no local ainda no local.

“Diante da identificação da autoria, representemos pela prisão preventiva do infrator e efetuamos a sua prisão na delegacia, perante seu advogado. Assim podemos de alguma forma, levar um pouco de acalento e justiça para os familiares de Renan Gil, que foi covardemente morto a tiros se ao menos puder se defender”, falou.

Procedimentos

Kemerson Araújo de Souza responderá por homicídio qualificado e ficará à disposição da Justiça.

Veja:

Homem que matou atual da ex-companheira é preso no AM pic.twitter.com/2l9uHg34tZ PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) May 14, 2024

*Com informações da assessoria