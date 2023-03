Homem é preso por extorquir pessoas afirmando ser de grupo criminoso em Manaus

Redação AM POST

Na terça-feira (14/03), foi apresentado pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), no 19° Distrito Integrado da Polícia (DIP), Raiciney Nunes da Silva, 32, e Waldison Dias Oliveira, 47, pelo crime de extorsão, que consistia em abordar e ameaçar as vítimas para obter objetos de suas casas, como televisores, aparelhos celulares, entre outros. As prisões ocorreram na rua Raul de Azevedo, bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus.

Segundo o delegado Costa e Silva, titular do 19° DIP, ao tomar conhecimento do crime, tendo em vista o modus operandi, a equipe de investigação constatou que outras vítimas já haviam ido à delegacia, para registrar outros Boletins de Ocorrência (BO) sobre a mesma situação.

“A partir disso, foi realizado contato com uma das vítimas e ela compareceu no 19° DIP, onde fez o reconhecimento do indivíduo como autor do golpe contra ela. Em outro momento mais duas vítimas de bairros distintos compareceram na delegacia, tendo em vista que tinham passado pela mesma situação”, contou o delegado.

Atuação

O indivíduo chegava nas casa das vítimas e as abordava informando que trabalhava para criminosos e tinha determinação para pegar objetos como televisores, aparelhos celulares e também dinheiro em espécie, e as vítimas entregavam, por medo. Ainda falava que caso elas não entregassem seriam mortas por determinação de superiores.

O Waldison, que também foi preso, atuava como motorista de aplicativo e dava apoio a ação criminosa.

Ao ser preso, Raiciney mentiu ao falar seu nome, pois não queria ser identificado. Com ele foram apreendidas televisões, micro-ondas, aparelhos celulares e valores em espécie.

Procedimentos

Raiciney e Waldison foram atuados por extorsão. Ambos ficarão à disposição da Justiça.