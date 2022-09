Homem é preso por extorsão ao exigir R$ 150 para que o próprio pai pudesse entrar em sua propriedade em Manaus

Redação AM POST

Equipes da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa Idosa (DECCI), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), prenderam em flagrante, na manhã desta terça-feira (20/09), por volta das 10h, um homem de 43 anos pelos crimes de extorsão, ameaça, injúria, violação de domicílio e apropriação de bens da pessoa idosa, praticados contra o próprio pai, um idoso de 69 anos. A prisão foi efetuada no bairro Morada do Sol, zona centro-sul.

De acordo com a delegada Andréa Nascimento, titular da unidade especializada, o idoso compareceu à delegacia e relatou ter sido impedido pelo autor de adentrar em sua clínica, localizada no mesmo local da prisão.

“A vítima contou que seu filho agiu de forma agressiva e exigia R$ 150 para permitir a sua entrada no prédio, onde tem essa propriedade. Em uma ligação feita na delegacia, no modo viva-voz, o infrator proferiu xingamentos e ameaçou o idoso, atos presenciados por nossa equipe” disse.

A titular esclareceu, ainda, que o idoso já havia registrado outros Boletins de Ocorrência (BO) em nome do homem, pois o mesmo tem histórico de violência contra familiares e terceiros.

“Na sexta-feira (16/09), a vítima denunciou a agressividade do filho, após o mesmo ameaçar os funcionários da clínica com uma arma branca. Ele também se negava a sair do local naquela ocasião. O idoso disse que a violência do autor se agrava pelo fato de ele utilizar substâncias psicoativas”, informou.

Segundo Andréa, após a denúncia, as equipes foram à clínica e o indivíduo, novamente, exigiu dinheiro ao idoso para permitir sua entrada.

“Presenciamos a veracidade dos fatos relatados pela vítima e conseguimos adentrar ao local, momento em que observamos que ele estava em posse de arma branca. Na ocasião, demos voz de prisão ao mesmo e o conduzimos à delegacia”, falou.

O homem responderá por extorsão, ameaça, injúria, violação de domicílio e apropriação de bens da pessoa idosa, e ficará à disposição da Justiça.