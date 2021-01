Homem é preso por fazer ‘rolezinho’ durante toque de recolher em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

No dia em que completou uma semana, a “Operação Pela Vida” resultou em 20 veículos apreendidos e duas pessoas presas. As ações coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) ocorreram entre a noite de ontem (20/01) e a madrugada de hoje (21/01). Por determinação do Governo do Estado, a circulação de pessoas está restrita entre 19h e 6h.

Continua depois da Publicidade

Foram apreendidos 13 motocicletas e sete carros. No bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste, um homem foi detido ao tentar fugir da barreira policial. De acordo com o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, nesta noite os policiais atuaram principalmente nos becos e vielas.

“Hoje, a operação focou mais na parte de trânsito. Quanto aos comércios, não foi encontrado nenhum aberto. Um homem que estava fazendo rolezinho, quando viu as motos do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) tentou se evadir e foi para cima das guarnições, quase atropelando os policiais. Ele foi detido por direção perigosa”, relatou.

Segundo o subcomandante-geral da Polícia Militar, coronel Ronaldo Negreiros, a PM está nas ruas, tanto com o policiamento especializado quanto com o policiamento de área. “Nós estamos realizando abordagens ostensivas e preventivas, pois além de cumprimento ao decreto, estamos zelando pela segurança da população. Quem estiver descumprindo as determinações, será detido”, disse. Houve detenção também no bairro Aleixo.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da Assessoria de Imprensa