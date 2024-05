Homem é preso por fugir após beber e dirigir na contramão na avenida Coronel Teixeira em Manaus

Notícias de Manaus – A equipe de Fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) prendeu em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (10), na avenida Coronel Teixeira, zona oeste de Manaus, um indivíduo que conduzia veículo Renault Logan EXP, sob a influência de álcool e por conduzir o carro de maneira perigosa em via pública.

De acordo com Arthur Cruz, coordenador-geral da Fiscalização, ao avistar a equipe do Detran-AM o condutor entrou na contramão em alta velocidade, colocando em risco a vida de outros motoristas.

“Durante a tentativa de fuga, o homem quase atingiu um motociclista. Entre as infrações detectadas estão licenciamento atrasado, direção sob a influência de álcool, manobra perigosa, e desobedecer ordens da autoridade competente ou de seus agentes, transitar pela contramão de direção em via com duplo sentido de circulação e dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH)”, detalha Arthur.

Ele revela, ainda, que ao ser abordado, o homem foi apresentado em flagrante delito no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida Coronel Teixeira, bairro Santo Agostinho, zona oeste da capital, e o veículo foi removido pela equipe do Detran Amazonas.

Clonagem

Ainda na manhã desta sexta-feira, na sede do Detran-AM, localizado no bairro Parque Dez, zona centro-sul de Manaus, um homem foi detido por estar circulando em uma motocicleta Honda de cor preta com placa clonada.

Conforme o coordenador-geral de Fiscalização, o condutor foi apresentado na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), pela suposta prática de crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

*Com informações da assessoria