Homem é preso por furtar carne e dinheiro em Loja na Zona Centro-Sul de Manaus

Notícias policiais – No domingo (21), um homem de 37 anos foi detido em flagrante por furto a um estabelecimento comercial localizado no bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus.

O suspeito foi surpreendido pela polícia ao sair da loja carregando quatro peças de carne, dois celulares e uma mochila contendo um cofre com R$ 4.088,15 em espécie.

A ação foi realizada por policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), que estavam em patrulhamento tático quando receberam a denúncia via rádio sobre o furto em andamento.

Ao chegarem ao local, os agentes flagraram o homem saindo do comércio com os objetos roubados.

Com antecedentes por roubo, tráfico de drogas e furto, o indivíduo foi imediatamente conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

A Polícia Militar do Amazonas reforça a importância da participação da população no combate à criminalidade e orienta que qualquer suspeita ou delito seja informado pelo disque denúncia 190, garantindo sigilo absoluto ao denunciante.

Este caso ressalta a atuação rápida das forças de segurança no combate aos crimes patrimoniais e o papel fundamental da colaboração da comunidade para a manutenção da ordem pública.