Homem é preso por furtar joias avaliadas em mais de R$ 15 mil em loja no Centro de Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) efetuaram, na noite de terça-feira (19/01), a detenção de um homem que furtou joias avaliadas em mais de R$ 15 mil de uma loja de franquia situada na rua Rui Barbosa, no Centro, zona sul da capital amazonense.

Conforme a equipe policial da viatura 6350, durante o patrulhamento na área de comércio do Centro, por volta de 22h30, os policiais foram acionados pela Supervisão de Área, repassando uma denúncia recebida sobre um intruso no interior de uma loja de franquia especializada em semijoias, flagrado pelo sistema de câmeras de vigilância do estabelecimento. Ao chegar ao local, a equipe realizou uma vistoria junto a funcionários, constatando que o infrator já havia se evadido.

Informações repassadas pelos vigilantes da rua comercial deram conta de que o suspeito havia sido visto no telhado de outra loja vizinha. Os policiais realizaram um cerco, junto a outras equipes das viaturas 6347 e R-11, e, após subirem no telhado, conseguiram com êxito capturar o indivíduo. Na revista, foi encontrada com ele uma mochila contendo diversas peças de semijoias, avaliadas entre R$ 15 e R$ 20 mil, conforme a representante da empresa, além das ferramentas utilizadas no arrombamento da loja, como alicate, martelo, torquês, chave de fenda e barra de ferro.

Diante do flagrante, o homem, sem idade informada, a vítima e o material apreendido foram encaminhados para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a conclusão dos procedimentos legais cabíveis. O detido já possuía duas passagens por furto.