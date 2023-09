Homem é preso por furto de carros na zona Leste de Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, nesta quarta-feira (06), mandado de prisão de um homem identificado como Djalma Jorge da Silva Lima, de 34 anos, por roubos e furtos praticados na rua 22, no bairro São José Operário, zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Fabiano Rosas, titular da unidade policial, os alvos das práticas criminosas eram veículos, que ficavam estacionados em via pública, e residências daquela localidade, com o objetivo de subtrair os pertences que haviam nos interiores.

“O indivíduo responde a vários processos por esses crimes, inclusive já havia sido preso pela nossa equipe em 2022, e desta vez teve sua condenação decretada pela 2ª Vara de Execução Penal da Capital”, disse.

Ainda conforme o delegado, o homem resistiu à abordagem policial no momento do cumprimento do mandado, motivo pelo qual ele foi autuado por resistência.

Redação AM POST