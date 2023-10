Homem é preso por homicídio tentado e cárcere privado da companheira no Amazonas

Notícias do Amazonas – Um homem de 24 anos foi preso nesta quinta-feira (12), pelos crimes de homicídio tentado e cárcere privado contra a própria companheira, de 30 anos. A ação policial foi deflagrada em Nova Olinda do Norte no Amazonas.

Conforme o delegado Charles Araújo, titular da 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), os crimes ocorreram na noite do dia 1º de outubro deste ano, quando o autor chegou em casa e iniciou uma discussão com a companheira. Em seguida, o indivíduo se armou com um pedaço de madeira e passou a agredir a vítima.

“Após as agressões, o suspeito manteve a mulher trancada em casa, e não permitiu que ela buscasse atendimento médico”, disse o delegado.

Segundo a autoridade policial, já no dia 4 de outubro, a mãe da vítima estranhou o sumiço dela e resolveu ir até a residência do casal, ocasião em que a encontrou no local. A mulher se mexia com muita dificuldade, e foi levada a uma unidade de saúde do município, mas devido a gravidade do caso, precisou ser transferida para Manaus.

A ocorrência foi registrada na 47ª DIP e as investigações iniciaram sendo constatada a autoria do delito. Com base nisso, foi representada à Justiça pela prisão preventiva do indivíduo, e a ordem judicial foi decretada no dia 7 de outubro, pela 1ª Vara da Comarca de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros da capital).

“Passamos a monitorar o paradeiro do autor, e tivemos a informação que ele havia fugido para Manaus. Nesta manhã, ele se apresentou na delegacia, acompanhado de um advogado, quando foi cumprido o mandado de prisão”, relatou o delegado.

Após a finalização dos procedimentos, ele será encaminhado para realização do exame de corpo de delito, e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria