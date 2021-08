Homem é preso por importunar e ameaçar sogra de 63 anos em Manacapuru

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

No município de Manacapuru (distante 68 quilômetros da capital), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), prendeu em flagrante, na tarde de segunda-feira (16/08), por volta das 16h, um homem de 26 anos, por descumprimento de medida protetiva contra a sogra, uma idosa de 63 anos.

De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da DEP, a prisão ocorreu na rodovia Manoel Urbano, Comunidade Santa Maria, naquele município. Conforme a autoridade policial, o indivíduo mora no mesmo terreno da vítima, e a importunava e ameaçava com frequência. Por esse motivo, foi intimado a deixar o terreno no dia 27 de julho deste ano, mas não cumpriu as medidas estabelecidas.

“Horas antes do flagrante, o homem discutiu com a filha da vítima, com quem vive maritalmente, momento em que a idosa compareceu à unidade policial e realizou a denúncia. Com base nas informações colhidas, nós nos deslocamos ao endereço e vimos que ele estava descumprindo a ordem judicial, momento em que efetuamos a sua prisão”, explicou Roberta Merly.

Procedimentos – Encaminhado à delegacia, o indivíduo foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva. Ele ficará custodiado na carceragem da DEP à disposição da Justiça.