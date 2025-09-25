Homem é preso por injúria, lesão e ameaça contra ex no bairro Alvorada em Manaus

Notícias Policiais – Um homem de 43 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (25), em Manaus, acusado de injúria, lesão corporal e ameaça contra a ex-companheira, de 40 anos. A prisão ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva na rua Professor Abílio Alencar, bairro Alvorada, após atuação de equipes da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul.

De acordo com a delegada Patrícia Leão, o relacionamento de cerca de seis anos havia terminado há apenas duas semanas, e o suspeito não aceitava o fim. Nesse período, vinha perseguindo a vítima, insistindo em reatar por meio de ligações e mensagens, com comportamento abusivo e controlador. A mulher registrou Boletim de Ocorrência (BO) na última segunda-feira (22), relatando agressividade e intimidação já presentes durante toda a convivência.

“As investigações apontam que ele utilizava palavras ofensivas e ameaçava tirar a guarda da filha, usando o medo como forma de coação psicológica”, destacou a delegada. O episódio mais grave ocorreu no sábado (20), quando a vítima, acompanhada da filha, estava no estacionamento de um shopping dentro do carro do atual namorado. O suspeito abriu a porta, proferiu ofensas e a retirou à força, simulando estar armado ao segurar um celular para intimidar o namorado, que saiu para buscar ajuda. Em seguida, desferiu tapas e empurrões, rasgou o vestido da vítima e colidiu propositalmente com o carro do companheiro dela.

Ainda segundo a polícia, o homem ameaçou divulgar um vídeo em que a ex-companheira apareceria em situação vulnerável. Diante da gravidade, a Justiça concedeu Medida Protetiva de Urgência (MPU) e decretou a prisão preventiva. O suspeito foi conduzido à delegacia e passará por audiência de custódia.