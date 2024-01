Homem é preso por invadir a casa da ex-companheira e descumprir medida protetiva no AM

Notícias do Amazonas – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 43ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Nhamundá (a 383 quilômetros de Manaus), prendeu, nesta terça-feira (23/01), um homem, 32, por descumprimento de medida protetiva, lesão corporal, ameaça e injúria contra sua ex-companheira, 30. A prisão foi efetuada na rua Guilherme Furtado, bairro Centro, naquele município.

Conforme a delegada Priscilla Orberg, titular da unidade policial, no dia 25 de outubro de 2023, a vítima foi até a casa do ex-companheiro para pegar uns documentos, que ele havia levado após a separação sem sua autorização. Na residência, ele a empurrou no chão, a sufocou e a ameaçou, por isso ela solicitou medida protetiva e a ordem judicial foi expedida no dia seguinte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“No dia 15 janeiro deste ano, a vítima compareceu à delegacia com lesões corporais aparentes e informou que o suspeito foi novamente à sua casa. Ele conseguiu arrombar o portão, entrar no imóvel e a agrediu com chutes e socos. Diante do novo ocorrido, foi representada pela prisão preventiva e, na data de hoje, efetuamos a sua prisão”, disse.

*Procedimentos*

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva, lesão corporal, ameaça e injúria e ficará à disposição da Justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*FOTOS:* Divulgação/PC-AM.