Homem é preso por jogar ácido em corpo de mulher após briga com marido dela

Redação AM POST

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante no domingo (27) por jogar ácido no corpo de uma mulher de 28 anos na cidade de Graça, no interior do Ceará. Ele teria jogado o produto químico na vítima após discutir com o marido dela.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o suspeito, Marcus Vinicius dos Santos Alcântara, tem passagens por crime de violência doméstica e lesão corporal. Após a prisão, ele foi levado para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuado por tentativa de homicídio.

Já a vítima foi socorrida após o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ser acionado. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher.

O inquérito policial foi transferido para a Delegacia Municipal de Pacujá, que continuará com as investigações acerca do caso.

Continua depois da Publicidade

*Com informações do G1