Homem é preso por matar adolescente com um golpe de faca em Eirunepé

Redação AM POST

Policiais militares da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) detiveram, na segunda-feira (30/3), um homem de 21 anos por homicídio, na estrada do aeroporto, município de Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus). A vítima, um adolescente de 16 anos, foi atingido com golpe de faca.

Os policiais que atenderam a ocorrência disseram que, por volta das 5h, foram acionados pelo Hospital, em ligação feita para o linha direta da polícia militar, que havia chegado um jovem com uma estocada de faca.

A guarnição foi até o local, quando os policiais falaram com a vítima, que foi atingida no lado esquerdo do peito. Após colher informações a respeito do possível autor, a guarnição saiu em diligência em busca do suposto acusado, que foi localizado por volta das 6h40, em uma residência na rua Santa Maria, estrada do aeroporto.

O homem foi detido e conduzido para a delegacia. Os policiais, ao retornarem da Delegacia, passaram pelo Hospital para verificar a situação da vítima e foram informados, pelo médico plantonista, de que a vítima tinha ido a óbito.

* Com informações da assessoria de imprensa