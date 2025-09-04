A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Homem é preso por matar cachorro a facadas em Carauari no interior do Amazonas

Prisão em flagrante ocorreu após circulação de imagens do crime em redes sociais, que causaram indignação entre moradores.

Por Beatriz Silveira

04/09/2025 às 15:17

Ver resumo

Notícias Policiais – Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante na última terça-feira (02/09), no município de Carauari, interior do Amazonas, suspeito de cometer um ato de crueldade contra um cachorro. O crime ocorreu durante a madrugada no bairro Igarapé da Roça, onde, segundo a Polícia Civil, o animal foi brutalmente atacado com diversos golpes de facão.

PUBLICIDADE

De acordo com a delegada Renata Viana, titular da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Carauari, a ocorrência chegou ao conhecimento das autoridades ainda pela manhã. Imediatamente, a equipe iniciou diligências contínuas para identificar tanto o responsável pelo ataque quanto a tutora do animal. “O caso gerou grande comoção social após fotos e vídeos começarem a circular em grupos de redes sociais, causando revolta na população”, destacou a delegada.

Leia também: Plínio Valério denuncia medida do Governo Lula para privatizar rios da Amazônia: “vamos ter que pagar pedágio”

PUBLICIDADE

O suspeito foi localizado algumas horas depois, ainda no mesmo bairro onde o crime ocorreu. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais. A polícia confirmou que o homem foi autuado pelo crime de maus-tratos a animais que resultou em morte.

A delegada reforçou que casos de violência contra animais são tratados com máxima seriedade. “Situações de maus-tratos não serão toleradas. São seres indefesos e merecem proteção do Estado, por isso, atuamos com rigor e rapidez”, afirmou.

Após os trâmites legais, o suspeito permanecerá à disposição do Poder Judiciário, que irá definir as medidas cabíveis. O episódio reacendeu o debate sobre a importância de denunciar práticas de crueldade animal, reforçando a necessidade de conscientização da sociedade sobre os direitos e proteção dos animais.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Polícia

Corpo decapitado é encontrado boiando em igarapé de Manaus

Caso está sob investigação da DEHS.

há 19 minutos

Amazonas

Ex-prefeito de Uarini é investigado pelo MP-AM por não repassar contribuições previdenciárias ao INSS

A investigação começou após denúncias de servidores que solicitaram aposentadoria e não tiveram descontos transferidos ao INSS.

há 50 minutos

Amazonas

Lancha pega fogo próximo ao Porto da Usina Termelétrica de Barcelos; assista

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o barco completamente em chamas e uma densa fumaça preta.

há 57 minutos

Brasil

Pastor mirim Miguel Oliveira é chamado de falso profeta e confronta homem: “Não deixa eu falar da sua amante”

Adolescente de 15 anos, conhecido por polêmicas e supostas curas, reagiu com acusações pessoais contra um fiel que o chamou de “falso profeta”.

há 60 minutos

Amazonas

Corregedor-geral de Justiça do Amazonas reúne Comitê Gestor do Fundo de Indenização do Registro Civil

Primeira reunião debateu medidas para modernizar e fortalecer a atuação das serventias extrajudiciais no estado

há 1 hora