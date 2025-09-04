Homem é preso por matar cachorro a facadas em Carauari no interior do Amazonas

Notícias Policiais – Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante na última terça-feira (02/09), no município de Carauari, interior do Amazonas, suspeito de cometer um ato de crueldade contra um cachorro. O crime ocorreu durante a madrugada no bairro Igarapé da Roça, onde, segundo a Polícia Civil, o animal foi brutalmente atacado com diversos golpes de facão.

De acordo com a delegada Renata Viana, titular da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Carauari, a ocorrência chegou ao conhecimento das autoridades ainda pela manhã. Imediatamente, a equipe iniciou diligências contínuas para identificar tanto o responsável pelo ataque quanto a tutora do animal. “O caso gerou grande comoção social após fotos e vídeos começarem a circular em grupos de redes sociais, causando revolta na população”, destacou a delegada.

O suspeito foi localizado algumas horas depois, ainda no mesmo bairro onde o crime ocorreu. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais. A polícia confirmou que o homem foi autuado pelo crime de maus-tratos a animais que resultou em morte.

A delegada reforçou que casos de violência contra animais são tratados com máxima seriedade. “Situações de maus-tratos não serão toleradas. São seres indefesos e merecem proteção do Estado, por isso, atuamos com rigor e rapidez”, afirmou.

Após os trâmites legais, o suspeito permanecerá à disposição do Poder Judiciário, que irá definir as medidas cabíveis. O episódio reacendeu o debate sobre a importância de denunciar práticas de crueldade animal, reforçando a necessidade de conscientização da sociedade sobre os direitos e proteção dos animais.