Homem é preso por matar colega a facadas e roubar celular em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), cumpriu, na terça-feira (10/05), mandado de prisão preventiva em nome de Bruno da Costa Amaral, 24, pelo crime de latrocínio, ocorrido no dia 30 de abril deste ano, no ramal do “Jumar”, naquele município.

De acordo com o delegado José Barradas, titular da unidade policial, a vítima, Erivaldo Silva da Silva, 42, caminhava com o autor em direção ao ramal, ocasião em que o crime ocorreu.

“Bruno desferiu golpes de arma branca em Erivaldo, causando perfurações no corpo da vítima, e, após o cometimento do delito, subtraiu dela o aparelho celular. No local do crime, as equipes da DEP encontraram a arma utilizada por Bruno”, disse o delegado.

O titular disse também que, após identificar Bruno como autor do latrocínio, foi representado pela prisão preventiva dele, tendo sido essa cumprida na data de hoje.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo juiz Nilo Rocha Neto, 2ª Vara de Coari.

Bruno responderá por latrocínio e ficará à disposição da Justiça.