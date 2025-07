Homem é preso por matar idoso degolado durante roubo em Manaus

Notícias Policiais – João Vitor Rabello da Silva, de 28 anos, conhecido como “Vitinho”, foi preso na última terça-feira (22/07), suspeito de matar brutalmente o idoso Luís Gonzaga Rodrigues da Silva, de 70 anos, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. O crime aconteceu no dia 19 de junho, na rua Professor Plácido Serrano, no conjunto Manoa. A vítima foi degolada dentro de casa.

De acordo com o delegado Adanor Porto, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o suspeito invadiu a residência da vítima com a intenção de roubar objetos pessoais que pudessem ser trocados por entorpecentes. “As investigações indicam que, após o roubo, ele utilizou uma faca para degolar a vítima”, relatou o delegado.

Após o assassinato, o autor do crime sofreu uma tentativa de execução por parte de uma facção criminosa, sendo alvejado com sete tiros. Ele sobreviveu ao atentado, foi socorrido, passou por atendimento hospitalar e recebeu alta médica há cerca de duas semanas. Desde então, a polícia passou a monitorar seus passos.

Com base nas informações coletadas, os investigadores localizaram João Vitor no conjunto Campo Dourado, também na zona norte, e efetuaram sua prisão. Durante o depoimento, o acusado confessou o crime, alegando que seu objetivo inicial era roubar a vítima. Em seguida, optou por permanecer em silêncio.

A prisão de “Vitinho” encerra as investigações do caso, que chocou moradores da região pela violência empregada na ação.