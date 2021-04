Homem é preso por matar indivíduo a facadas em Eirunepé

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Eirunepé (distante 1.160 quilômetros de Manaus), prendeu, na manhã desta quarta-feira (07/04), por volta das 6h, Rodrigo de Oliveira Franco, 20, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva pelo homicídio de Francisco Adinamar do Nascimento, que tinha 48 anos. O crime ocorreu no dia 28 de maio de 2020, naquele município.

Continua depois da Publicidade

Conforme o investigador de polícia, Gonzaga Júnior, gestor da DEP de Eirunepé, as investigações apontaram que Rodrigo cometeu o crime para roubar drogas que estariam em posse da vítima.

“No momento do crime, Rodrigo desferiu duas facadas em Francisco, que atingiram o braço e o pescoço. Após cometer o delito, ele fugiu do local. Tomamos conhecimento que ele estava escondido em uma comunidade na zona rural do município e sempre vinha até a cidade para comprar mantimentos”, disse o gestor.

Ainda de acordo com Gonzaga, durante as diligências, Rodrigo tentou fugir da polícia, mas acabou cercado e preso pelos policiais. O mandado de prisão em nome dele foi expedido pelo juiz Jean Carlos Pimentel, da Vara Única da Comarca de Eirunepé.

Continua depois da Publicidade

Procedimentos – Rodrigo irá responder por homicídio. Ao término dos trâmites cabíveis, ele ficará custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.

* Com informações da assessoria de imprensa