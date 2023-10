Homem é preso por matar jovem com 14 golpes de faca no AM

Amazonas – Ener Ferreira Mendonça, 30, foi preso por matar a golpes de faca, o jovem Lucas Emanoel Dias de Almeida, que tinha 21 anos. A prisão ocorreu na rua Petrônio Muniz, bairro Donga Michiles, no município de Maués (a 276 quilômetros a leste de Manaus). O crime ocorreu no dia 18 de janeiro deste ano.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP, o crime ocorreu no dia 18 de janeiro deste ano, na rua Henrique Magnani, bairro Ramalho Júnior, no município. Na ocasião, o autor incitou a vítima durante uma discussão e, este, por sua vez, reagiu e foi atingido com cerca de 14 golpes de arma branca, desferidos por Ener.

A equipe policial relata que Ener fugiu após a ação criminosa e, com a ajuda dos seus familiares, estava escondido em zona rural. Foi possível localizá-lo durante diligência policial em via pública, na segunda-feira (02/10). Em depoimento, o indivíduo contou que a motivação do crime seria o fato de Lucas estar cometendo crimes e colocando a culpa nele.

O suspeito tem diversas passagens pela polícia, bem como é investigado por tentativa de homicídio e roubo. Ele responderá por homicídio e ficará à disposição do Poder Judiciário.

