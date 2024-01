Homem é preso por matar rival em troca de tiros no Amazonas

Notícias de Manaus – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do 10° Grupamento de Polícia Militar (GPM), prendeu um homem, de 24 anos, por homicídio e em posse de arma de fogo, na noite de sexta-feira (26), no município de Envira (distante 1208 quilômetros de Manaus).

Após os policiais militares receberem várias ligações anônimas, via Linha Direta, informando sobre uma troca de tiros em via pública, na rua Concórdia, bairro do mesmo nome, a equipe foi até o local.

Ao se aproximarem, os policiais militares foram informados que o suspeito tentou esconder a arma de fogo, mas foi visto, na área, por um guarda municipal que estava de folga. Os PMs, com a ajuda do guarda, localizaram o suspeito e realizaram a prisão. Com ele foi apreendido, uma espingarda calibre 36 de fabricação caseira, com cano cortado, duas munições de espingarda calibre 36 deflagradas e uma munição de calibre 36 intacta.

A vítima foi encaminhada até o hospital municipal ainda com vida, mas veio a óbito minutos depois de dar entrada na unidade de saúde. O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado a 66ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

