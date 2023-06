Homem é preso por matar tio após briga por televisão

Um homem de 22 anos foi preso na quarta-feira (7/6), em Samambaia, no Distrito Federal, acusado de matar o tio a tiros após disputa por televisão. O jovem estava foragido desde o ano passado.

Segundo o Grupo de Investigação de Homicídios de Luziânia, no Entorno do DF, o crime ocorreu em 19 de abril de 2022, no Parque Estrela Dalva VIII, na mesma cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As provas do inquérito policial apontaram que o motivo do crime seria uma televisão furtada pelo preso. Em razão disso, os envolvidos se desentenderam e, dias depois, enquanto seu tio capinava um lote, o sobrinho o surpreendeu efetuando diversos disparos de arma de fogo.

Após o compartilhamento de informações com a Polícia Civil do DF, o autor foi localizado em Samambaia. Os policiais acrescentaram que, no momento da prisão, houve resistência por parte do criminoso e foi necessário o uso progressivo da força para contê-lo.

Além do cumprimento do mandado de prisão por homicídio, ele foi autuado por desobediência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST