Homem é preso por negligência e abandono da própria mãe, uma idosa de 87 anos

Redação AM POST*

A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (DECCI), sob a coordenação da delegada Andréa Nascimento, titular da Especializada, prendeu, nesta quinta-feira (17/12), por volta das 11h, um indivíduo de 66 anos, pelos crimes de abandono e negligência que teve como vítima a própria mãe dele, uma idosa de 87 anos. O delito ocorreu no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus.

A delegada explicou que as diligências em torno do caso iniciaram após as equipes receberem, na quarta-feira (16/12), denúncias por meio do Disque Direitos Humanos (Disque 100), informando que a idosa estava em estado de abandono em uma casa naquele bairro. Sendo assim, os policiais, com o apoio de agentes do Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (Cipdi), foram até o local e constataram a veracidade da delação.

“No imóvel, verificamos que a situação era recorrente. A vítima foi abandonada, exposta ao perigo e também teve os bens apropriados pelo próprio filho. Em ato contínuo, seguimos em busca do infrator e o localizamos em um local conhecido como ‘Cabeça da Ponte’, no bairro Educandos, na mesma zona da cidade, onde efetuamos a prisão”, detalhou Andréa.

Encaminhado à DECCI, ele foi autuado em flagrante e irá responder pelos crimes de abandono, omissão de assistência, exposição ao perigo e apropriação de bens da pessoa idosa. Após os trâmites cabíveis, o indivíduo será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) onde permanecerá à disposição da Justiça.