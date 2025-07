Homem é preso por perseguir ex e descumprir medida protetiva em Parintins

Notícias Policiais – Um homem de 22 anos foi preso na quinta-feira (17/7), no município de Parintins, interior do Amazonas, por descumprir medida protetiva e perseguir sua ex-companheira, de 26 anos.

Segundo a delegada Marna de Miranda, titular da unidade policial, a vítima compareceu à delegacia na terça-feira (15/7) para denunciar o comportamento do ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento e vinha importunando-a constantemente.

“Além do descumprimento da ordem judicial, a vítima relatou que ele a seguia com frequência e a ofendia com palavras de baixo calão sempre que a encontrava. Diante disso, representamos à Justiça pelo mandado de prisão preventiva, que foi cumprido na quinta-feira”, informou a delegada.

O homem irá responder por descumprimento de medida protetiva e está à disposição da Justiça.