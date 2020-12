Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro do Coroado 

Redação AM POST

Policiais militares da Força Tática detiveram, na madrugada deste domingo (13/12), um homem de 27 anos por porte ilegal de arma de fogo no bairro do Coroado, zona leste de Manaus.

Por volta das 04h20, os policiais realizavam patrulhamento ostensivo de rotina pela rua 16 de julho quando avistaram alguns indivíduos reunidos em atitude suspeita.

A equipe efetuou aproximação e abordou o grupo que passou por revista pessoal. Com um deles foi encontrada uma arma de fogo do tipo pistola, da marca Taurus, calibre 380 e numeração KIG20082, além de 04 munições do mesmo calibre.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo e foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais previstos em lei.

