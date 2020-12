Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Nossa Senhora de Fátima

Redação AM POST

Policiais Militares da Força Tática detiveram, neste domingo (06/12), um homem (idade não informada) por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Nossa Senhora de Fátima, zona centro-sul de Manaus.

Segundo informou a Força Tática, os policiais receberam uma denúncia via linha direta, que na Rua Santa Helena, no referido bairro, havia vários indivíduos armados em via pública.

Então foi realizada diligência ao local e avistaram o homem, apontado na denúncia, em atitude suspeita. Durante busca pessoal, foi encontrado, na cintura dele, um revólver calibre 38 com duas munições intactas e uma deflagrada.

Durante a abordagem, foi informado que, na residência dele, havia certa quantidade de drogas e uma balança de precisão. Em diligência, foi possível apreender 96 porções de pó branco supostamente cocaína, 56 porções de pedra e 04 porções grandes de supostamente maconha.

Mediante aos fatos, foi dado voz de prisão ao homem e encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.

