Polícia

Homem é preso por porte ilegal de arma no interior do Amazonas

Prisão ocorreu no Aeroporto Internacional durante fiscalização de embarque.

Por Marcia Jornalist

12/09/2025 às 13:40

Notícias policiais – A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (10/9), um homem acusado de porte ilegal de arma de fogo no Aeroporto Internacional de Tabatinga, no Amazonas.

PUBLICIDADE

O incidente aconteceu quando o indivíduo tentou acessar a área de fiscalização da Polícia Federal para acompanhar o embarque de um passageiro em um voo com destino a Manaus.

Durante a abordagem, os agentes da Polícia Federal verificaram que o homem portava uma arma de fogo de forma irregular. A constatação imediata da infração resultou em sua prisão, evidenciando a eficácia das medidas de segurança implementadas no aeroporto.

Após a detenção, o homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga, onde foram realizados os procedimentos necessários.

PUBLICIDADE

A equipe policial lavrou o auto de prisão em flagrante, e o acusado permanecerá à disposição da Justiça para o prosseguimento das investigações e eventual julgamento.

Este caso ressalta a importância do trabalho da Polícia Federal na manutenção da segurança em áreas de transporte aéreo, especialmente em relação ao controle de armamentos e a prevenção de crimes.

LEIA MAIS: Polícia Federal apreende 380 kg de skunk em bimotor no Amazonas

A atuação das autoridades é fundamental para garantir a segurança de todos os passageiros e a integridade das operações aéreas na região.

