Homem é preso por raptar, agredir e atirar contra jovem em Nova Olinda do Norte

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), durante cumprimento de mandados de busca e apreensão da operação ‘Livre Arbítrio’, prendeu, nesta sexta-feira (26/02), em Nova Olinda do Norte (distante 135 quilômetros em linha reta da Manaus), Mateus Marinho da Silva, vulgo ‘Tubarão’, por tentativa de homicídio contra uma jovem, naquele município. O crime foi registrado no dia 17 de fevereiro, quando o indivíduo tentou agarrar e, posteriormente, fez um disparo de arma de fogo nas costas da vítima.

De acordo com informações da ocorrência fornecidas pela Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) no município, funcionários do Hospital Doutor Gallo foram ao quartel da PM-AM, por volta das 2h da madrugada, daquela quarta-feira, informar que uma mulher havia chegado para atendimento médico vítima de arma de fogo. A jovem apresentava, ainda, diversas escoriações pelo corpo.

Conforme testemunhas e a própria vítima, ‘Tubarão’ foi o responsável pelos ataques. A tentativa de homicídio ocorreu no Beco do Flamengo, no bairro Sapolândia, naquele município. Segundo as investigações, o homem raptou a vítima e a levou para um terreno baldio, nas proximidades do aeroporto da cidade, onde a agrediu e atirou contra ela. Pensando que a jovem havia morrido, ele deixou o local.

Após pedido do 47° Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob comando do delegado Claudenor Medeiros, a Justiça Estadual decretou a prisão temporária de Mateus, que foi cumprida na manhã desta sexta, no bairro Vale do Sol 1, naquele município.