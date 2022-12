Homem é preso por receptação de computador avaliado em R$ 10 mil em Manaus

Redação AM POST

Um homem que não teve a identidade revelada, foi preso nesta terça-feira (13), suspeito de cometer o crime de receptação de um computador Gamer avaliado em R$ 10.000,00 que havia sido furtado da casa da vítima no dia 09, na Rua Japará, Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Após o furto, a vítima de 23 anos registrou boletim de ocorrência no mesmo dia do crime. Na manhã de terça, o jovem voltou a delegacia informando que sabia o endereço do comprador.

A equipe do 30º Distrito Integrado de Polícia, se deslocou até o local indicado, no bairro do Alvorada, a fim de recuperar o bem da vítima.

O homem que comprou o computador foi preso, e as investigações continuarão a fim de identificar o autor do furto. Arbitrou-se fiança no valor de R$ 1.212,00 para que o suspeito responda ao processo em liberdade.

Continua depois da Publicidade

Caso não pague a fiança, será submetido à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.