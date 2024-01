Homem é preso por receptação qualificada no Amazonas

Notícias do Amazonas – Wender da Silva Barros, de 26 anos, foi preso, em flagrante, na quinta-feira (25), por receptação qualificada de uma caixa de som adquirida no valor de R$ 1,3 mil. A prisão foi realizada pela equipe da 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Novo Aripuanã (a 227 quilômetros de Manaus.

De acordo com o delegado Ramon Sampaio, titular da unidade policial, as diligências iniciaram após o proprietário reconhecer a caixa de som em um estabelecimento comercial, no qual o homem trabalha. Em depoimento, o indivíduo disse que comprou o aparelho eletrônico pelo valor de R$ 1,3 mil e que ele tinha ciência de que se tratava de um produto roubado.

“O dono do objeto disse que a caixa de som foi roubada em outubro de 2023, quando alguns homens encapuzados invadiram a sua casa e levaram alguns objetos, inclusive a caixa de som. Iremos continuar com as investigações para identificar e prender os envolvidos nesse roubo”, disse.

Procedimentos

Wender da Silva Barros responderá por receptação qualificada e ficará à disposição da Justiça.

