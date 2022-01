Homem é preso por roubar carro e pertences de empresária no conjunto Vieiralves, em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Renan Lourenço Bárbara, 35, foi preso em flagrante hoje (25/01) pelo roubo de um veículo Jeep Compass, de cor branca, ocorrido na segunda-feira (24/01), por volta das 18h, no Conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Durante coletiva de imprensa realizada na sede da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, o delegado Rafael Soibelman, titular da unidade especializada, informou que as equipes tiveram conhecimento do fato após a vítima ter registrado um Boletim de Ocorrência (BO) na unidade policial.

“Na ocasião do crime, o indivíduo abordou a vítima a pé, no momento em que ela estava saindo de uma loja no endereço mencionado. O infrator fingiu estar armado e anunciou o assalto, pegou a chave do carro e fugiu no veículo”, relatou o delegado.

A autoridade policial esclareceu que, com base nas informações, as diligências foram iniciadas para localizar o infrator e o veículo roubado, e, por meio do Cerco Inteligente, os policiais conseguiram recuperar o veículo da vítima e prender Renan, no bairro Compensa, zona oeste da capital. Também foram recuperados outros pertences da vítima, exceto o smartphone.

Continua depois da Publicidade

“Constatamos, por meio das câmeras de segurança das proximidades do local, que ele teve ajuda de outro homem, ainda não identificado, que estava em um veículo da marca Fiat, modelo Uno, de cor vermelha, dando apoio a ação criminosa”, disse o titular da DERFV.

Mulher tem carro roubado em frente a loja em Manaus pic.twitter.com/Z1t16NAzhO Continua depois da Publicidade — AM POST (@portalampost) January 25, 2022

Continua depois da Publicidade

Soibelman ressaltou que as investigações em torno deste caso seguem em andamento, para identificar, localizar e prender outras pessoas que tenham possível envolvimento no fato criminoso.

O homem foi autuado por roubo de veículo e alteração de sinal identificador de veículo automotor, e será encaminhado para audiência de custódia, na Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.