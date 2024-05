Homem é preso por roubar passageiro dentro de ônibus do transporte coletivo em Manaus

Notícias de Manaus – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prendeu um homem de 40 anos, por envolvimento em roubo a ônibus do transporte coletivo, na manhã desta terça-feira (07/05), no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

A equipe policial realizava patrulhamento por volta das 7h30, na avenida Autaz Mirim, quando foram informados por passageiros que haviam detido um homem que roubou o aparelho celular de um dos passageiros. A vítima relatou que sentiu quando o suspeito puxou o objeto e, ao tentar recuperar, o homem sacou uma tesoura, ocasião em que ele foi imobilizado pelos populares.

PUBLICIDADE

Foram apreendidos dois aparelhos celulares e a tesoura. O homem e a vítima foram conduzidos para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

PUBLICIDADE

*Com informações da assessoria