Homem é preso por roubo a ônibus do transporte coletivo ocorrido em 2011

Redação AM POST

Policiais civis do 7° Distrito Integrado de Polícia (DIP) cumpriram, na manhã de terça-feira (06/07), por volta das 10h, um mandado de prisão preventiva em nome de Israel Farias de Oliveira, 31, por roubo a um ônibus de transporte coletivo da linha 010, ocasião em que subtraiu R$ 170 da renda do coletivo. O crime ocorreu em 9 de novembro de 2011, na rua Costa e Silva, bairro Raiz, zona sul de Manaus.

Conforme o delegado Fabiano Rosas, titular do 7° DIP, no momento da ação criminosa, o indivíduo estava em posse de uma arma branca, que foi utilizada para cometer o delito. Ele rendeu a cobradora e subtraiu o dinheiro que ela havia coletado ao longo da viagem.

“Em seguida, uma das vítimas passou pelo local onde o fato aconteceu e reconheceu o infrator como autor do roubo. Na época os policiais militares foram acionados e Israel foi preso em flagrante, mas foi ouvido e liberado para responder ao processo”, informou o delegado.

Um mandado de prisão preventiva em nome do indivíduo foi expedido no dia 28 de maio deste ano, pela juíza Sabrina Cumba Ferreira, da Vara de Execução Penal (VEP) do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM). Com base nisso, os policiais iniciaram as diligências e conseguiram efetuar a prisão de Israel na casa onde ele mora, no beco da Olaria, bairro Betânia, zona sul da capital.

Procedimentos – Conduzido ao 7° DIP, Israel responderá pelo crime de roubo. Ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.