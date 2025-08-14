A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Homem é preso por se aproveitar de embriaguez da prima para estuprá-la no Amazonas

Atualmente, a vítima está internada em um hospital local.

Por Marcia Jornalist

14/08/2025 às 07:06 - Atualizado em 14/08/2025 às 07:11

Notícias policiais – Um homem de 27 anos foi preso na terça-feira (12) em Humaitá, Amazonas, acusado de estuprar sua prima de 19 anos. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu quando a vítima estava em estado de embriaguez, situação que o agressor aproveitou para forçá-la a manter relação sexual contra sua vontade, mesmo diante de sua recusa.

A delegada Wagna Costa, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Mulher (DEP) de Humaitá, informou que as investigações começaram após a irmã da vítima registrar um Boletim de Ocorrência (BO) no último sábado (09), denunciando o abuso.

A jovem prestou depoimento e relatou os detalhes do ocorrido, confirmando que foi vítima de estupro enquanto estava vulnerável devido ao estado alcoólico.

Atualmente, a vítima está internada em um hospital local, recebendo atendimento médico e psicológico. Com base nas informações coletadas, a Polícia Civil identificou o suspeito e solicitou à Justiça a prisão preventiva, que foi prontamente deferida.

O homem deverá responder pelo crime de estupro de vulnerável, conforme previsto no Código Penal, e passará por audiência de custódia.

Ele permanecerá à disposição do Poder Judiciário enquanto o processo segue em andamento. A ação reforça o compromisso das autoridades locais em combater crimes sexuais, especialmente aqueles cometidos contra pessoas em situação de vulnerabilidade.

 

