Homem é preso por se masturbar dentro de ônibus e convidar passageiras para transar com ele

Um homem de 56 anos foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta quinta-feira (11), em Viana, no Espírito Santo, após importunar duas passageiras e se masturbar dentro de um ônibus interestadual. Ele foi conduzido para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

De acordo com a PRF, as vítimas e o suspeito estavam em um ônibus que seguia de Belo Horizonte para Vitória.

Elas contaram que embarcaram em Manhuaçu, em Minas Gerais, e que o homem já estava no coletivo. Após elas entrarem, ele trocou de poltrona, sentou atrás de uma delas e tentou começar uma conversa enviando um bilhete.

Incomodada com o assédio, a mulher trocou de lugar para sentar ao lado da outra passageira. O suspeito, então, voltou a trocar de lugar para sentar novamente atrás dela.

Depois de uma parada programada para o café, na cidade de Venda Nova do Imigrante, já no Espírito Santo, ao retornar para o ônibus, o homem mudou de lugar mais uma vez, sentando no conjunto de poltronas paralelas às das vítimas. Nesse momento, de acordo com elas, ele passou a se masturbar.

A vítima ainda contou aos policiais rodoviários que repreendeu o homem e foi ameaçada por ele. Então, as mulheres acionaram o motorista do ônibus, que parou no posto da PRF em Viana. Uma equipe entrou no coletivo e abordou o suspeito.

Para os policiais, o homem declarou sofrer de transtorno bipolar, e disse que não repetiria a situação até a chegada à rodoviária. Com essa declaração, os policiais entenderam que ele confirmou a versão das vítimas.

O homem recebeu voz de prisão por praticar ato libidinoso e ameaça. Em nota, a Polícia Civil informou que o ele foi conduzido para Delegacia de Plantão Especializado da Mulher da Região Metropolitana (Pem), autuado em flagrante por importunação sexual e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

Fonte: G1