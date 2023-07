Homem é preso por sequestrar e estuprar a ex-namorada dentro de creche

Um homem de 34 anos foi preso por suspeita de ter sequestrado e estuprado a ex-namorada dentro de uma creche na comunidade do São Carlos, no Estácio, região central do Rio de Janeiro, onde ele trabalhava como vigia.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito usou uma arma para ameaçar a vítima e cometer o crime. Ele foi capturado quando estava de carro na praça Nelson Mandela, em Botafogo, na zona sul, após ser monitorado pelos agentes.

O delegado Gilberto Ribeiro, responsável pela investigação, disse que a mulher contou que já havia sido vítima de agressão e abuso sexual, em novembro do ano passado, quando eles ainda tinham um relacionamento.

Ela disse à polícia que, depois da violência, ficou com medo e terminou o relacionamento, mas o agressor continuou a tentar manter contato por diversos aplicativos.

“Na semana passada, ele disse que queria botar um ponto-final, uma vez que a relação terminou de forma abrupta. Queria se desculpar, falar com ela para parar de assediá-la. Ela, na expectativa de que a deixasse em paz, concordou em encontrá-lo em lugar púbico, de muito movimento, para evitar que ele pudesse praticar alguma violência contra ela. Mas ele, no caso, estava armado e a sequestrou e levou para uma creche no São Carlos, onde trabalhava como vigia”, explicou o delegado em entrevista ao Balanço Geral RJ.

A polícia informou que o suspeito vai responder pelos crimes de estupro, sequestro e porte ilegal de arma. Ainda segundo o delegado, contra o homem constam outros dois registros de estupro de pessoas com que se relacionou.

*Com informações do R7