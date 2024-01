Homem é preso por tentar estuprar a própria sobrinha em Manaus

Policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM) agiram prontamente na quarta-feira (24) ao prender em flagrante um homem de 34 anos pelo crime de tentativa de estupro contra sua sobrinha de apenas 11 anos.

O incidente terrível teve lugar por volta das 19h, na residência da vítima, situada no bairro Nova Floresta, Zona Leste de Manaus. A mãe da menina, ao tomar conhecimento do ocorrido, imediatamente acionou a polícia para relatar a tentativa de abuso sexual cometida pelo próprio tio da criança.

De acordo com informações dos policiais envolvidos na ocorrência, a mãe informou que o suspeito tentou deitar-se com a sobrinha e chegou a oferecer R$ 20 à criança para que ela mantivesse silêncio sobre o ocorrido. Diante da gravidade do caso, os policiais dirigiram-se à residência do suspeito e o prenderam em flagrante.

O homem detido foi conduzido à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde foi instaurado um inquérito para aprofundar as investigações sobre o crime.

Redação AM POST