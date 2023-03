Homem é preso por tentar estuprar jovem de 20 anos em Manaus

Redação AM POST

Policiais civis do 25° Distrito Integrado de Polícia (DIP) deflagraram ação, nesta sexta-feira (17/03), que resultou na prisão temporária de um indivíduo, de 24 anos, investigado por tentativa de estupro qualificado com lesão corporal de natureza grave, praticado contra uma jovem de 20 anos. O crime ocorreu no dia 1° de março deste ano, em Manaus.

De acordo com o delegado Leonardo Marinho, titular do 25° DIP, as investigações iniciaram logo após o crime. A mãe da vítima compareceu à delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência (BO) contra o autor, informando que ele desferiu cinco facadas no corpo de sua filha, que foi internada em uma unidade hospitalar da zona leste.

“Descobrimos que ambos se conheceram dentro de um ônibus do transporte coletivo, e posteriormente, o homem chamou a jovem para lanchar e consumir bebidas alcoólicas e depois foram para casa da vítima. Ambos adormeceram no local, mas em determinado momento ele tentou abusar sexualmente dela”, disse Marinho.

Segundo a autoridade policial, o infrator estava munido com uma faca, e a vítima tentou reagir, mas foi golpeada no tórax, mãos, rosto, braço e pescoço. Logo após o fato criminoso, os policiais entraram em campo e chegaram à identidade do indivíduo, e com isso, foi representada à Justiça pela prisão dele.

“Com a ordem judicial decretada pelo Poder Judiciário, seguimos em busca dele e efetuamos sua prisão no bairro Armando Mendes, zona leste da capital”, relatou o delegado.

Procedimentos

O autor responderá por crime tentativa de estupro qualificado. Ele será encaminhado à audiência de custódia, e ficará à disposição do Poder Judiciário.