Homem é preso por tentar matar ex-companheira com golpes de faca em Manaus

Notícais Policiais – Um homem de 41 anos foi preso preventivamente, nesta sexta-feira, acusado de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, de 30 anos, em Manaus. O crime ocorreu na madrugada de 20 de maio deste ano, no bairro Japiim, zona sul da capital, quando a vítima foi brutalmente atacada com golpes de faca no rosto e no dedo da mão direita.

PUBLICIDADE

Segundo informações da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul, a delegada Patrícia Leão relatou que a vítima procurou a delegacia para registrar a ocorrência logo após o ataque. As investigações começaram imediatamente e a imagem do suspeito foi divulgada como forma de localizá-lo.

No dia do crime, a mulher retornava para casa quando foi surpreendida pelo agressor, que a esperava escondido em uma rua escura. De forma repentina, ele avançou com uma faca, causando ferimentos graves. A vítima foi socorrida e levada a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico e sobreviveu.

Leia também: Apagão atinge Manaus e cidades da Região Metropolitana nesta sexta (15)

PUBLICIDADE

Ainda de acordo com a delegada, o homem não aceitava o fim do relacionamento, marcado por histórico de agressões físicas, humilhações e ameaças. Com base nas provas reunidas, a polícia solicitou à Justiça um mandado de prisão preventiva, que foi deferido.

Durante diligências conjuntas entre equipes da DECCM Centro-Sul e DECCM Sul/Oeste, o suspeito foi localizado e preso. Ele responderá por tentativa de feminicídio e segue à disposição da Justiça.

O caso serve como alerta para a importância das denúncias e do trabalho rápido das forças policiais no combate à violência contra a mulher.