A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Homem é preso por tentar matar ex-companheira com golpes de faca em Manaus

Crime ocorreu em maio no bairro Japiim; vítima sobreviveu após ser atacada com golpes de faca no rosto e na mão.

Por Beatriz Silveira

15/08/2025 às 18:04

Ver resumo

Notícais Policiais – Um homem de 41 anos foi preso preventivamente, nesta sexta-feira, acusado de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, de 30 anos, em Manaus. O crime ocorreu na madrugada de 20 de maio deste ano, no bairro Japiim, zona sul da capital, quando a vítima foi brutalmente atacada com golpes de faca no rosto e no dedo da mão direita.

PUBLICIDADE

Segundo informações da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul, a delegada Patrícia Leão relatou que a vítima procurou a delegacia para registrar a ocorrência logo após o ataque. As investigações começaram imediatamente e a imagem do suspeito foi divulgada como forma de localizá-lo.

No dia do crime, a mulher retornava para casa quando foi surpreendida pelo agressor, que a esperava escondido em uma rua escura. De forma repentina, ele avançou com uma faca, causando ferimentos graves. A vítima foi socorrida e levada a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico e sobreviveu.

Leia também: Apagão atinge Manaus e cidades da Região Metropolitana nesta sexta (15)

PUBLICIDADE

Ainda de acordo com a delegada, o homem não aceitava o fim do relacionamento, marcado por histórico de agressões físicas, humilhações e ameaças. Com base nas provas reunidas, a polícia solicitou à Justiça um mandado de prisão preventiva, que foi deferido.

Durante diligências conjuntas entre equipes da DECCM Centro-Sul e DECCM Sul/Oeste, o suspeito foi localizado e preso. Ele responderá por tentativa de feminicídio e segue à disposição da Justiça.

O caso serve como alerta para a importância das denúncias e do trabalho rápido das forças policiais no combate à violência contra a mulher.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Amazonas

Presidente da Câmara de Manacapuru Sassá Jefferson é acusado de ameaçar morador que denunciou supersalários na CMM

Foi registrado um boletim de ocorrência contra o vereador por ameaça e injúria.

há 10 minutos

Veja Mais

Polícia prende dupla que vendia armas inexistentes em Manaus

Anderson e Erick prometiam armas e certificados de registro falsos a atiradores esportivos, cobrando valores entre R$ 5 mil e R$ 10 mil.

há 42 minutos

Amazonas

MP-AM determina medidas para combater incêndios florestais em Jutaí

A iniciativa tem como objetivo prevenir, combater e reduzir a ocorrência incêndios florestais.

há 1 hora

Polícia

Homem é preso em Manaus por golpes via aplicativo de relacionamento

Segundo a Polícia Civil, suspeito conquistava a confiança das vítimas pelo aplicativo antes de furtar bens e até fazer empréstimos em nome delas.

há 1 hora

Brasil

Motta envia pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro para Conselho de Ética

Entre os autores das representações estão deputados do PT e do PSOL.

há 1 hora