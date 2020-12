Homem é preso por tentar vender carro roubado para o próprio dono pela OLX em Manaus

Redação AM POST

Um homem, de identidade preservada, foi preso por tentar vender carro roubado em site de vendas na manhã desta terça-feira (29), na Avenida Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, o dono do veículo reconheceu o automóvel sendo oferecido na OLX por R$ 4 mil, no entanto, ele ofertou R$ 3.500 e marcou encontro com os meliantes.

Juntamente com a polícia, a vítima foi até o local de encontro e um dos suspeitos foi preso, o outro conseguiu fugir.

A polícia investiga o caso para capturar o outro acusado.