Homem é preso por tentativa de estupro contra vizinha em Manaus

Notícias Policiais – Sem conseguir entrar em casa na madrugada de domingo (14/09), por volta das 3h, uma jovem de 22 anos foi até o apartamento de um vizinho, no conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, após ele oferecer um carregador de celular e ajuda para contato com familiares. Dentro do imóvel, o homem apagou as luzes, obrigou a vítima a retirar as roupas, apalpou seu corpo e chegou a encostar o órgão sexual nela. A jovem conseguiu se vestir e fugir do local. No momento do crime, a esposa grávida do suspeito e o filho dele, de 1 ano, dormiam no quarto ao lado.

PUBLICIDADE

Na segunda-feira (15/09), a vítima registrou Boletim de Ocorrência e, mesmo sem saber o nome do autor, descreveu suas características físicas e indicou a localização do prédio de quitinetes onde ele morava. Com base nessas informações, o investigado foi identificado.

Leia também: Maioria da bancada do Amazonas vota favorável à “PEC da Blindagem”

PUBLICIDADE

Em coletiva de imprensa, o delegado Rodolfo Sant’Anna detalhou a dinâmica do caso e confirmou que o homem era conhecido de vista na vizinhança. Representada a prisão preventiva, a Justiça deferiu a medida.

Nesta quarta-feira (17/09), equipes do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prenderam o suspeito, de 34 anos, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte. Em depoimento preliminar, ele tentou se justificar e, na sequência, optou por permanecer em silêncio. O indivíduo responderá por estupro tentado, passará por audiência de custódia e seguirá à disposição do Poder Judiciário.