Homem é preso por tortura contra enteados de 5 e 9 anos no interior do Amazonas

Notícias Policiais – Um homem de 21 anos foi preso preventivamente no sábado (26), no município de Itapiranga (distante 227 km de Manaus), suspeito de torturar dois enteados, crianças de 5 e 9 anos. A prisão foi resultado de uma investigação iniciada após uma denúncia anônima feita no dia 19 de julho, que incluía um vídeo com imagens da criança machucada.

De acordo com o delegado Aldiney Nogueira, da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o caso mobilizou rapidamente a rede de proteção local, composta por policiais civis, militares, Conselho Tutelar e equipe do Creas. Em menos de 24 horas, a família foi localizada e as diligências começaram.

PUBLICIDADE

As crianças passaram por exames de corpo de delito e por escuta especializada. Durante os relatos, ambos confirmaram as agressões físicas, que ocorriam com frequência. A irmã mais velha relatou também ser vítima constante de espancamentos. Embora a mãe não tenha participado diretamente das agressões, foi considerada conivente, pois se manteve omissa mesmo sabendo da violência.

Leia também: IML solicita presença de familiares para reconhecimento de corpo em Manaus

O Conselho Tutelar retirou as crianças da guarda da mãe, que estava em convivência com o agressor há cerca de 11 meses. As vítimas foram acolhidas por familiares.

PUBLICIDADE

Com base nas provas reunidas, a Justiça decretou prisão preventiva do padrasto, que agora está à disposição do sistema penal.

A Polícia Civil reforça a importância de denunciar casos de violência, principalmente contra crianças, e destaca o papel essencial da atuação integrada da rede de proteção para garantir a segurança das vítimas.