Homem é preso por tráfico de drogas em Manaus

Notícias de Manaus – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prendeu um homem, de 21 anos, pelo crime de tráfico de drogas, na manhã desta quarta-feira (24/01), na zona leste da capital amazonense.

Por volta das 8h, a equipe policial realizava patrulhamento com intuito de inibir ações voltadas ao tráfico de drogas, na rua Almir Cardoso, bairro Tancredo Neves, quando abordaram um suspeito em posse de uma bolsa.

Na revista e busca pessoal foi encontrado dentro da bolsa dele quatro trouxinhas de cocaína, uma balança de precisão e a quantia de R$ 18 em espécie. A ocorrência foi conduzida para 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria