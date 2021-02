Homem é preso por transporte ilegal de 16 mil litros de diesel marítimo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais da Base Fluvial Arpão prenderam um homem de 37 anos, na manhã desta quarta-feira (10/02), pego transportando 16 mil litros de diesel marítimo sem atender às normas exigidas por órgão reguladores ambientais. O material está avaliado em R$ 80 mil.

A apreensão do diesel ocorreu após os policiais realizarem uma abordagem na embarcação C.&D.A, oriunda do município de Tefé com destino ao município de Codajás.

Devido ao homem estar realizando o transporte de substância tóxica, perigosa, nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, ele foi conduzido à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

Base Arpão – Criada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ibama.

*Com informação da Assessoria de Imprensa