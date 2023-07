Homem é preso por violência doméstica, e mulher por abandono de incapaz e maus-tratos no AM

Na quinta-feira (20), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) realizou duas prisões em casos distintos de violência doméstica e abandono de incapaz na região de Manaus.

No primeiro caso, um homem de 21 anos foi preso pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, município localizado a 68 quilômetros de Manaus. Ele foi detido por volta das 10h30 após cometer lesão corporal contra sua companheira, de 33 anos, no bairro Morada do Sol. A vítima, que se encontra grávida de cinco meses, recebeu ameaças durante uma discussão acalorada. Após o incidente, a mulher foi levada a uma unidade hospitalar para receber atendimento médico. O homem foi localizado por uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e conduzido à DEP, onde foi autuado em flagrante.

No segundo caso, uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante no bairro Correnteza, acusada de abandono de incapaz e maus-tratos a seus filhos, com idades de dois e quatro anos. A prisão ocorreu após a equipe policial receber denúncias de vizinhos, que relataram o estado debilitado das crianças. Com base nas informações e vídeos apresentados, a equipe policial, juntamente com o Conselho Tutelar, dirigiu-se à residência onde as crianças foram resgatadas. A mãe das crianças foi localizada nas proximidades da residência e presa em flagrante pelos crimes de abandono de incapaz e maus-tratos.

Ambos os suspeitos foram autuados pelos crimes cometidos e deverão passar por audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário. As ações da Polícia Civil reforçam o combate à violência doméstica e ao abandono de crianças, buscando garantir a segurança e o bem-estar da população.

